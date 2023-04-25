В Барнауле пенсионерка на электросамокате устроила ДТП

В Барнауле 78-летняя женщина стала виновницей автоаварии. Пенсионерка не справилась с управлением электросамокатом.
ДТП произошло на улице Белинского. Женщина 1945 года рождения, управляя электросамокатом, каталась по двору и при повороте направо не справилась с управлением. В результате бабушка врезалась в автомобиль Toyota Gaia.
Пенсионерка получила незначительные травмы. Госпитализация ей не понадобилась, передает РИА «Новости».
Машина, с которой столкнулась женщина, была повреждена, автомобилю потребуется ремонт, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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