В Сочи оползень оставил без воды 50 улиц и четыре микрорайона

Оползень повредил магистральный водопровод в Хостинском районе Сочи. В результате аварии без водоснабжения остались порядка 50 улиц, четыре микрорайона и одно село. Об этом сообщил городской водоканал в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел во вторник, 25 апреля, в районе Сухумского шоссе. В результате схода оползня поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм.

На время проведения ремонтных работ ограничено водоснабжение около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и с/х «Приморский».

На этот период осуществляется подвоз воды. В ликвидации аварии задействовано порядка 10 человек и три единицы техники. При необходимости их количество будет увеличено, отмечается в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить к концу сегодняшнего дня, а восстановить подачу воды населению в полном объеме – к концу следующих суток.

Сочи, Наталья Петрова

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