В Кузбассе 140 горняков эвакуированы из шахты «Юбилейная»

В Кемеровской области проводилась эвакуация на шахте «Юбилейная». По предварительным данным, пострадавших нет.

В горной выработке произошло загазирование метаном. В этот момент под землей находился 141 работник.

«135 человек выведены на поверхность, шестеро остаются для проведения работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших нет», – сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Шахта «Юбилейная» принадлежит холдингу АО «ТопПром». В начале 2016 года на шахте была проведена реконструкция, а в ноябре 2018 года начала работать вторая очередь.

Кемерово, Зоя Осколкова

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