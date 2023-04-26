Омич толкнул женщину под маршрутку, после чего выколол себе единственный глаз

В Омске ранее судимый 35-летний мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, толкнул женщину под маршрутку, подъезжавшую к остановке, а затем выдавил себе единственный глаз. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщило региональное управление Следственного комитета. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.

Вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная» в Омске мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, толкнул на проезжую часть перед подъезжающей маршруткой «Газель» незнакомую ему женщину. Та упала и оказалась под колесами автомобиля. Однако водитель успел затормозить, и женщина осталась жива. Она получила сотрясение головного мозга и после осмотра врачами отправлена на амбулаторное лечение.

По данным следствия, наркоман толкнул женщину под маршрутку «беспричинно умышленно с целью убийства». Его задержали. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области уточнили, что после того, как подозреваемый толкнул женщину под авто, он выдавил себе единственный глаз, передает РИА «Новости». Ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков. Находясь в колонии, в 2020 году он выколол себе один глаз.

Омск, Наталья Петрова

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