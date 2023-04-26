В Ростовской области задержали банду теневых банкиров

В Ростовской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Члены ОПГ обналичивали деньги, перечисляли средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, указанных заказчиками, в том числе для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшения размера получаемой прибыли.

«В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8-15% от перечисленной суммы», – добавили в ведомстве.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 15 фирм. Один из задержанных помещен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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