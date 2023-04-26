Подо Львовом нашли склад с сотнями тонн гуманитарной помощи

Украинские правоохранители нашли забитый гуманитарной помощью склад в Львовской области. Чтобы вывести со склада все вещи и продукты, понадобилось бы 60 фур, пишет телеграм-канал «Страна.ua».

Склад нашли 21 апреля. В помещении было около тысячи поддонов с продуктами, средствами гигиены и бытовой химией, одеждой и постельным бельем, товарами для детей.

Только консервов нашли порядка 74 тонн общей стоимостью в 20 млн гривен. По оценкам специалистов, чтобы ввезти этот груз понадобилось было около 60 фур.

Бюро экономической безопасности пытается выяснить, откуда поступила гуманитарная помощь. Передвижение таких объемов товаров не могло остаться незамеченным, уверены специалисты.

«Выясняем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены и проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи», – сказал и.о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко.

Киев, Наталья Рязанова

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