При взрыве на производстве под Нижним Новгородом пострадали четверо рабочих

В Нижегородской области произошел взрыв на производстве. В результате травмы получили четыре человека.

Инцидент произошел в поселке Кудьма. В здании на улице Заводской располагался цех по производству акриловых раковин.

«Взорвались бочки со стиролом объемом 200 литров. Произошло частичное разрушение стены цеха», – рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Четыре человека были госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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