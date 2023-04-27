При взрыве на производстве под Нижним Новгородом пострадали четверо рабочих

В Нижегородской области произошел взрыв на производстве. В результате травмы получили четыре человека.
Инцидент произошел в поселке Кудьма. В здании на улице Заводской располагался цех по производству акриловых раковин.
«Взорвались бочки со стиролом объемом 200 литров. Произошло частичное разрушение стены цеха», – рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Четыре человека были госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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