В Татарстане рухнула стена строящегося здания

В Татарстане проводится поисково-спасательная операция на стройке. Здесь рухнула стена возводимого здания. Под завалами могут находиться люди.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в деревне Куюки в Пестречинском районе.

«В 11:46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома», – уточнили в ведомстве.

На месте находятся 20 единиц техники и 51 человек. К поискам привлечены кинологи.

Казань, Зоя Осколкова

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