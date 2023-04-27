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Четверг, 27 апреля 2023, 16:10 мск

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Российских хакеров обвинили в кибератаке на сервера мэрии Праги

Мэрия Праги заявила о кибератаке на свои серверы. В администрации столицы Чехии уверены, что за этим стоит группировка хакеров из России. Об этом сообщает Radio Prague International.

По словам директора одного из IT-отделов муниципалитета Иржи Кароли, DDoS-атаке подвергся сайт мэрии. Из-за большого количества запросов он стал недоступен, как и онлайн-трансляция сегодняшнего заседания совета.

При этом IP-адреса отправляемых запросов якобы идут из России, что позволяет предположить, что за атакой стоят российские киберпреступники. «В данный момент мы расследуем, какая конкретно группа хакеров стоит за этим и анализируем технику атаки», – добавил Кароли.

В последнее время число кибератак в Чехии выросло, как считают власти, это связано с поддержкой Украины. Так хакеры взломали сайт бывшего кандидата и действующего президента Петра Павла, ресурс министерства иностранных дел, а также веб-сайт пражской объединенной транспортной компании.

Прага, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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