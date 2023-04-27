Россияне с пропавшего в Йемене судна вышли на связь

Моряки судна 30 minutes связались с родными после 10 дней молчания. Они рассказали о нападении в Красном море и о том, как были вынуждены прятаться.

Напомним, связь с прогулочным судном 30 minutes пропала в ночь на 18 апреля. Оно направлялось из Джизана в Джибути. В экипаже судна были трое россиян и гражданин Египта. Владелец объявил яхту терпящей бедствие по последним координатам – в водах Саудовской Аравии.

Жена капитана судна Надежда Расина получила весточку о том, где находится ее муж.

«Наших рябят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи. Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», – сказала она в беседе с ТАСС.

Посольство РФ в Саудовской Аравии были извещено о пропаже россиян и держало ситуацию на контроле.

Москва, Наталья Рязанова

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