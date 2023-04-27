В США сообщили, что иранцы захватили нефтяной танкер

Нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов был захвачен морским подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Оманском заливе, – говорится в сообщении Пятого флота США, базирующемся на Ближнем Востоке.

В заявлении американских военных, в частности, говорится, что «примерно в 01:15 по местному времени танкер Advantage Sweet был захвачен подразделениями КСИР в международных водах Оманского залива. Во время захвата танкер успел подать сигнал о бедствии. … Действия Ирана систематически подрывают региональную стабильность и безопасность и что правительство Ирана обязано немедленно освободить захваченное судно. ... За последние два года Иран захватил пять коммерческих судов. … Вооруженные силы США продолжают мониторинг ситуации».

В свою очередь, согласно данным сайта MarineTraffic.com, в момент захвата танкер Advantage Sweet направлялся из Кувейта в Хьюстон, штат Техас, США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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