Россиянин пропал в Непале после встречи с носорогом

Российский турист пропал в Непале. Ранее он отправил друзьям видео, на котором встретил носорога в дикой природе.

42-летний житель Мурманска прибыл в Катманду 10 апреля и остановился в хостеле в Покхаре. Он отправился с группой в турпоход в национальный парк и пропал.

Последнее видео, которое он отправил друзьям, свидетельствует о том, что мужчина повстречал носорога. Ролик обрывается, когда турист пытается убежать. После этого россиянин на связь не выходил, его местонахождение неизвестно.

Поисками пропавшего занимаются местные спасатели. Кроме того, его приятель обратился за помощью в российское консульство.

Катманду, Зоя Осколкова

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