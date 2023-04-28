В США опять стрельба: три трупа

Полиция Филадельфии, штат Пенсильвания, США в пятницу, 28 апреля, сообщила, что в результате стрельбы погибли три человека, – передает местный корр.пункт телекомпании ABC.

В сообщении телекомпании со ссылкой на полицию говорится: «По меньшей мере, три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы. Пострадавший доставлен в больницу, сведений о его состоянии нет. Информации о задержании подозреваемых не поступало».

Филадельфия, Иван Бабурин

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