В Севастополе загорелся резервуар с топливом

Резервуар с топливом горит в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Огонь распространился уже на тысячу квадратных метров, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4-й класс, по пострадавшим информация уточняется», – написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, причиной возгорания стало попадание в резервуар беспилотника. Экстренные службы работают на месте пожара.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие.

Севастополь, Наталья Рязанова

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