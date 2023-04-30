ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Двое исполнителей сознались, что убийство заказал лидер так называемой тамбовской организованной преступной группировки Барсуков (Кумарин).

Оба исполнителя были из ОПГ Петербурга. Один наблюдал за передвижениями Маневича, второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

«Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства Маневича по «заказу» лидера «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина), который лично передал им орудие совершения преступления – автомат Калашникова», – сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Правоохранители продолжают следственные действия по закреплению обстоятельств раскрытого преступления.

Москва, Наталья Рязанова

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