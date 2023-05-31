Украинские неонацисты в течение часа обстреливали Шебекино. Есть раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 1 июня, сообщил, что в результате часового обстрела Шебекино украинскими боевиками мужчине оторвало руку.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказана. Для дальнейшего лечение оба отправлены во №2 городскую больницу города Белгорода. Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток».

Белгород, Иван Бабурин

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