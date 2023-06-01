На Сахалине за час случились два ощутимых землетрясения

Два ощутимых землетрясения за час произошли в центральном районе Сахалина. Подземные толчки магнитудой 6,4 также случились у берегов Камчатки.

Специалисты зарегистрировали землетрясение в Смирныховском районе Сахалинской области в 09:44 по местному времени 1 июня. А уже в 10:16 случилось второе. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», очаги обоих толчков залегали на глубине семи километров. Первый находился в семи километрах восточнее села Рощино, а второй эпицентр сместился к 18 км юго-западнее села Онор в том же районе.

Магнитуда первого землетрясения составила 3,5, жителями оно ощущалось как трёхбалльное. Магнитуда второго составила 3,3. Очевидцы рассказали, что во время обоих землетрясений сильно дрожали стекла, дребезжала посуда в шкафах.

Никто не пострадал, разрушений нет, но аварийные службы и сотрудники МЧС проверяют жилой фонд, социально значимые объекты и объекты ЖКХ, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки в ночь на 1 июня, следует из данных камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался на глубине 40 км в акватории Тихого океана, в 118 км на юго-восток от посёлка Усть-Камчатск. Жители ближайших поселений не ощутили подземные толчки.

Рощино, Наталья Рязанова

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