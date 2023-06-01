В шахте в Ростовской области обрушилась порода

Обрушение породы произошло в шахте «Октябрьская-Южная» в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Информация о проишествии поступила в 06:40 мск. На момент обрушения на участке находились 10 человек, они выходят самостоятельно. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия работает два расчета горноспасателей. Причины обрушения устанавливаются.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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