В Комсомольске-на-Амуре бесплатная раздача мороженого превратилась в давку

Акция с бесплатной раздачей мороженого в одном из магазинов Комсомольска-на-Амуре переросла в давку. Никто не пострадал, но прокуратура и Следственный комитет проверяют, как было организовано мероприятие.

Два магазина одной торговой сети объявили о бесплатной раздаче мороженого в День защиты детей. Перед магазинами собралась неорганизованная толпа из ребят и взрослых. Несколько участников записывали происходящее на видео, ролики опубликовал городской телеграм-канал Komsagram.

В кадре видно, как дети толкают друг друга, пытаясь пройти ближе к дверям магазина. Когда сотрудники бросили в толпу коробки с мороженым, началась давка. Несколько ребят упали и не смогли сразу подняться под напором желающих получить лакомство.

Предварительно, никто не пострадал. Управление СКР по Хабаровскому краю начало проверку на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура края также выясняет все обстоятельства инцидента. Ведомство оценит, насколько организаторы мероприятия позаботились о безопасности несовершеннолетних во время акции.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

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