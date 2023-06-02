ВСУ нанесли ракетный удар по морскому порту Бердянска

Украинские войска нанесли удар по Бердянску. Под обстрел попала территория морского порта. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Бердянска.

Там уточнили, что ракетный удар был нанесен около 12:00 мск. «По предварительной информации, жертв и разрушений нет», – говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, всего прозвучало три взрыва.

Бердянский морской торговый порт возобновило работу после разминирования летом 2022 года. Сейчас он занимается в основном отгрузкой зерна.

Москва, Наталья Петрова

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