В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли 50 человек, более 170 ранены

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии пострадали 179 человек, погибли не менее 50. Столкновение составов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии, – сообщают местные СМИ.

Так, издание Hindustan Times передает, что «пассажирский поезд, следовавший маршрутом Калькутта – Ченнаи, столкнулся с товарным составом. В результате часть вагонов сошла с рельс на соседний путь, где в них въехал другой пассажирский состав. Количество погибших составляет не менее 50 человек».

В свою очередь, телеканал NDTV сообщает, что число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии составило не менее 179 человек, есть погибшие.

«Руководит спасательными операциями начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда», – говорится в сообщении телеканала NDTV.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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