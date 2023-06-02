В обстреливаемом украинскими нацистами городском округе Шебекино закрыли автомобильное движение

Правительство Белгородской области в пятницу, 2 июня, приняло решение закрыть передвижение транспорта на некоторых дорогах Шебекинского городского округа до 30 июня.

В Telegram-канале регионального правительства говорится: «Движение, а также стоянка автотранспорта запрещены на трассах: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки); Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);

Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево); Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). Пассажирские автобусы, следовавшие через Шебекино, будут ездить в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. Эти ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах региона. Запрет на передвижение транспорта будет действовать до 30 июня».

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что только за один день – 1 июня, на территорию городского округа Шебекино украинские неонацисты выпустили 850 снарядов.

Следует напомнить, что накануне днем региональные власти отменили пригородную электричку из Белгорода в Шебекинский округ, она перестанет ходить с 3 июня.

Белгород, Иван Бабурин

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