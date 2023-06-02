В результате обстрела украинскими неонацистами села под Белгородом двое погибли и шестеро пострадали, в том числе дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером в пятницу, 2 июня, сообщил, что в результате обстрела «Градами» ВСУ села Соболевка Валуйского городского округа были убиты два человека, шестеро пострадали, в том числе ранения получили два ребенка.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте».

«Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу. У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – добавил также губернатор Белгородской области. ⠀

Белгород, Иван Бабурин

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