СМИ: Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 207

Количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов на востоке Индии в штате Одиша достигло 207, пострадали 850 человек, – сообщают мировые СМИ.

Так, агентство Reuters со ссылкой на ответственного чиновника передает, что в результате катастрофы погибли по меньшей мере 207 человек.

В свою очередь газета Times of India сообщала, что число погибших составило 159, а французское агентство AFP передавало, что пострадали 850 человек.

Ранее глава пожарной службы штата Одиша, где произошла катастрофа, Судханшу Саранги заявлял, что известно о более чем 120 погибших, – сообщало индийское агентство ANI.

Hindustan Times пишет, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и заявил, что «глубоко опечален происшествием».

Напомним, в пятницу, 2 июня, появились сообщения, что на востоке Индии в штате Одиша недалеко от города Баласор около 19.20 местного времени (16.50 мск) произошло столкновение двух пассажирских и одного грузового поездов. Согласно последней информации ответственных за железнодорожные перевозки индийских служб, у пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, из-за столкновения с грузовым составом сошли с рельсов от 10 до 12 вагонов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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