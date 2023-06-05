В Иркутской области медведь напал на любителя черемши

Житель Иркутской области пострадал от нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
40-летний житель села Онотка в Черемховском районе переправился на лодке на другой берег реки, чтобы собрать черемшу. В зарослях он встретил медведя, который напал на него.
Мужчина смог позвонить жене и сообщить о произошедшем. На помощь пострадавшему отправились несколько односельчан.
Люди нашли потерпевшего и помогли добраться до больницы, где мужчине оказались необходимую медицинскую помощь.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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