В Иркутской области медведь напал на любителя черемши

Житель Иркутской области пострадал от нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний житель села Онотка в Черемховском районе переправился на лодке на другой берег реки, чтобы собрать черемшу. В зарослях он встретил медведя, который напал на него.

Мужчина смог позвонить жене и сообщить о произошедшем. На помощь пострадавшему отправились несколько односельчан.

Люди нашли потерпевшего и помогли добраться до больницы, где мужчине оказались необходимую медицинскую помощь.

Иркутск, Зоя Осколкова

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