В Башкирии школьник два дня ходил с пулей в горле

Девятиклассник из Башкирии два дня ходил с пулей в горле, пока не обратился к медикам. Операция прошла успешно, мальчик находится под наблюдением врачей.

Мальчик рассказал, что был дома один, когда нашел пистолет отца. Он стрелял по бутылке, но пуля попала ему в небо. Школьник сумел остановить кровь, а родным сказал, что поранился о металлический прут, сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Спустя два дня мать все-таки отвезла мальчика в больницу, где рентген показал пулю. Хирурги успешно достали пулю, школьник находится в больнице в Уфе.

Уфа, Наталья Рязанова

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