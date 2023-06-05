Российский турист погиб в ДТП на Бали

Россиянин стал жертвой аварии на острове Бали. Об этом сообщает местный портал Detik со ссылкой на полицию.

ДТП произошло в порту Денпасара. Столкнулись два мотоцикла. В результате российский турист получил тяжелую травму головы и скончался на месте.

Кроме того, в аварии пострадал еще один гражданин России. Он госпитализирован.

Правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего.

Джакарта, Зоя Осколкова

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