В Новой Таволжанке Белгородской области под обстрелами неонацистов остаются еще около 100 жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 5 июня, заявил, что в Новой Таволжанке осталось около 100 жителей, но из-за продолжающихся обстрелов возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные – нет, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об эвакуации жителей Новой Таволжанки в ходе прямого эфира в соцсетях, Сальдо сказал: «На сегодня мы пока туда войти не можем. По докладу главы округа знаю, что там находилось около 100 человек. Но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт».

Также глава региона заявил, что «жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, будут предоставлены кредитные каникулы, Центробанк окажет поддержку».

Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что в понедельник утром украинские неонацисты по Новой Таволжанке выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град».

Белгород, Иван Бабурин

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