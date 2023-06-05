В результате разгерметизации аммиакопровода на Украине утечка может составить более 130 тонн химиката

Украинский директор Харьковского областного департамента гражданской защиты Иван Сокол в понедельник, 5 июня, заявил, что в результате повреждения трубопровода с аммиаком северо-восточнее Купянска неподалеку от Масютовки утечка может составить более 130 тон химсоединений, – передают украинские СМИ.

Как сообщается, Сокол заявил следующее: «Объемы утечки сейчас устанавливают. В общей сложности это может быть до 134 тонн аммиака. облако химсоединения может разнести на расстояние до 2,5 километров.На данный момент угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине нет».

Со своей стороны украинский губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что «согласно результатам замеров, в Купянске показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует. Работающие на месте специалисты отмечают, что угрозы распространения опасных веществ в Купянском районе нет».

Харьков, Иван Бабурин

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