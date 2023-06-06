В Киргизии раскрыли заговор с госпереворотом

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии раскрыл преступную группу, планировавшую госпереворот. Задержаны более 30 человек из 100 подозреваемых, сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ, злоумышленники в течение года вербовали сторонников. Недовольных действующей властью находили через групповые встречи. Там же проводили «идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти».

Привлеченные сторонники получили конкретные роли с четким заданием. Они должны были организовать массовые беспорядки, которые подготовили бы насильственный захват власти.

«В ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию», – цитирует сообщение комитета портал kg.24.

Во главе преступной группы стояла женщина. Ее и ближайших сподвижников задержали.

«Они дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС», – пояснили в ГКНБ.

Бишкек, Наталья Рязанова

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