В Томске произошел взрыв на АЗС

В Томске произошел взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло на улице Мичурина. Взрыв прогремел во время обслуживания цистерны из-под бензина.
Четыре человека получили травмы, пострадавших госпитализировали в Томскую областную клиническую больницу в ожоговое отделение.
При этом возгорания не произошло, прибывшие на место пожарные осуществили проливку опасной территории.
Томск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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