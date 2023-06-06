В Томске произошел взрыв на АЗС

В Томске произошел взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло на улице Мичурина. Взрыв прогремел во время обслуживания цистерны из-под бензина.

Четыре человека получили травмы, пострадавших госпитализировали в Томскую областную клиническую больницу в ожоговое отделение.

При этом возгорания не произошло, прибывшие на место пожарные осуществили проливку опасной территории.

Томск, Зоя Осколкова

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