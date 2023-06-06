Вымогатель угрожал сбросить бомбы с дронов на суды в Кемеровской и Саратовской областях

Суды в Кемеровской и Саратовской областях получили письма с угрозами. Неизвестный заявил, что организует теракт с помощью беспилотников, если ему не заплатят.
Как сообщает пресс-центр судов Кемеровской области, поступили несколько сообщений с одинаковым содержанием о том, что суды заминированы. Кроме того, в письме есть угрозы расстрела людей и обещание сделать запуск дрона с бомбой на здания судов.
«Чтобы никто не пострадал, неизвестный предлагает перевести на указанный им номер телефона 200 млн рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что письма о минировании уже приходили в несколько судов в Кемерове в прошлую пятницу. Тогда прибывшие на место взрывотехники опасных предметов не обнаружили.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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