В результате разрушения украинскими неонацистами дамбы Каховской ГЭС в зоопарке Новой Каховки погибли все животные

Волонтерская организация UAnimals во вторник, 6 июня, заявила, что в результате теракта на Каховской ГЭС, совершенного силами киевского режима, в зоопарке Новой Каховки «Казкова диброва», утонули все животные, кроме водоплавающих птиц, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В сообщении, опубликованном в соцсетях на странице волонтерской организации, говорится: «Друзья, мы пообщались с руководством зоопарка «Казкова диброва» в Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки. Человек, с которым мы говорили, сказал: «Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк. Теперь его больше не существует».

«Ранее мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии сообщил, что этот зоопарк одним из первых попал под затопление», – говорится в материале украинского издания. «Стране»

Киев, Иван Бабурин

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