Подозреваемый в отравлении алкоголем десятков людей взят под стражу

Самарский бизнесмен, подозреваемый по делу о массовом отравлении сидром жителей Приволжья, заключен под стражу Ленинским районным судом Ульяновска, – сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда сообщили: «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца».

«Уголовные дела, фигурантом которых стал самарский бизнесмен, расследуются по статье об оказании некачественных услуг», – сказала собеседница агентства.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сегодня, 6 июня, заявил о «сенсационном повороте в трагической истории с массовой гибелью людей от самарского алкоголя».

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Сенсационный поворот в трагической истории с массовой гибелью людей от самарского алкоголя. Как выясняется, еще в 2021 г. региональный минпромторг удостоил производителей «Mистера Сидра» званий «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Это звание использовалось для всей продукции, включая сидр».

«По официальной версии, «присвоение региональной символики направлено на поддержку региональных производителей товаров… способствует продвижению и увеличению рынка сбыта таких товаров…» Рынок сбыта – «Мистер Сидр», действительно, увеличил. Случаи отравления зафиксированы уже в 9 регионах. Интересно, осознает ли руководство самарского минпромторга свою ответственность за случившееся? И как, вообще можно раздавать звания, популяризируя и продвигая товар без его проверки и сертификации?», – отметил депутат.

Отметим, что на сегодняшний день в Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, здесь сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Самарской области сообщалось о семи погибших и 16 пострадавших, в Нижегородской области – двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии – один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.

Ульяновск, Иван Бабурин

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