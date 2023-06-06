Новой Каховке грозит заражения воды из-за подтопленного кладбища

Заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев в городе есть риск заражения воды из-за затопления кладбища после теракта на Каховской ГЭС, – сообщает «Радио России».

В эфире радиостанции Дмитриев сказал: «Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения».

В свою очередь, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сегодня во время посещения Новой Каховки заявил, что «представители власти, но и жители сохраняют спокойствие, проявляют твёрдость и мужество».

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с чрезвычайной ситуацией. Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током. Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды».

«Люди из опасных мест эвакуируются, в первую очередь – дети и родители с малыми детьми. Каховский магистральный канал пока наполнен водой, однако ожидаем спад уровня воды в канале по мере обмеления Каховского водохранилища. Ситуация под контролем», – отметил глава Херсонской области и добавил: «Не только представители власти, но и жители сохраняют спокойствие, проявляют твёрдость и мужество в чрезвычайных обстоятельствах».

Новая Каховка, Иван Бабурин

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