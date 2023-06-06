В Херсонской области вслед за Алешками ситуация с подтоплением резко ухудшилась в Голой Пристани

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко поздно вечером во вторник, 6 июня, заявил, что вслед за Алешками к вечеру вторника резко ухудшилась ситуация с подтоплением в Голой Пристани, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Алексеенко написал: «Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти. И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше. Убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет, бьют неприцельно – просто накрывают залпами «градов» жилые кварталы».

«Спасатели МЧС и сотрудники ВГА продолжают помогать всем нуждающимся, стараясь вывести людей хоть в последний момент. А где-то уже и снимают с крыш. Спасательная операция продолжается. Оперштаб всю ночь будет принимать звонки и направлять помощь. Эвакуированных автобусами доставляют в безопасные ПВР и окружают заботой», – отметил глава правительства Херсонской области.

Ранее сегодня Алексеенко сообщил, что Алешки почти полностью затопило после разрушения Каховской ГЭС.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике», – сообщал днем глава правительства Херсонской области в своем Telegram-канале.

Геническ, Иван Бабурин

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