ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Мелитополю

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска попытались нанести ракетный удар по городу. «ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан», – написал Рогов в своем телеграм-канале. Он пообещал дать подробную информацию позже.

Москва, Наталья Петрова

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