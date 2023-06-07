ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Мелитополю

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска попытались нанести ракетный удар по городу. «ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан», – написал Рогов в своем телеграм-канале. Он пообещал дать подробную информацию позже.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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