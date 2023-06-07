Нью-Йорк обвинил Hyundai и Kia в угоне их автомобилей

Власти Нью-Йорка подали в суд на южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor Co и Kia Corp из-за угона их автомобилей. Компании обвинили в том, что они не позаботились о защите своих машин от краж, передает Reuters.

Иск поступил в федеральный суд Манхэттена 6 июня. Власти Нью-Йорка заявили, что в автомобилях 2011-2022 годов производства нет противоугонных устройств – иммобилайзеров. И это «открыло шлюзы для угона транспортных средств, криминала, безрассудного вождения и общественного вреда».

По данным полиции, число угонов Hyundai и Kia удвоилось в 2022 году, а в первые месяцы 2023 года случился «фактический взрыв краж» – 977 случаев. В то же время число угонов автомобилей BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan и Toyota резко упало.

Аналогичные иски к автопроизводителям из Южной Кореи уже зарегистрированы в Балтиморе, Кливленде, Милуоки, Сан-Диего и Сиэтле.

По данным агентства, в мае Hyundai и Kia подписали мировое соглашение по групповому иску потребителей в связи с угоном автомобилей этих брендов. Против компаний выступили 9 млн автовладельцев. Договоренность решить дело без суда обошлась Hyundai и Kia в 200 млн долларов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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