ФСБ сообщила об аресте жителя Приморского края за шпионаж в пользу Украины

ФСБ сообщила о задержании жителя Приморского края за шпионскую деятельность в пользу военной разведки Украины. По данным спецслужбы, мужчина передавал украинской разведке сведения о военных объектах региона.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении ФСБ.

По информации спецслужбы, подозреваемый, действуя по заданию украинской военной разведки, «собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края».

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 275 УК России (госизмена). Он находится под стражей. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Москва, Наталья Петрова

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