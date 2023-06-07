Российская часть аммиакопровода «Тольятти – Одесса» надежно отсечена от Украины

Компания, эксплуатирующая аммиакопровод на территории России «Трансаммиак», в среду, 7 июня, заявила, что российская часть аммиакопровода «Тольятти – Одесса», подорванного в Харьковской области украинскими диверсантами, отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном АО «Трансаммиак», говорится: «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак».

«Украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак». «Трансаммиак» не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства», – отметили также в компании.

Напомним, что ранее официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о подрыве в Харьковской области украинскими диверсантами участка аммиакопровода «Тольятти – Одесса» на территории подконтрольной киевскому режиму.

Москва, Иван Бабурин

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