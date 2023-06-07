В ООН предупредили об ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС в ближайшее время

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 7 июня, заявил, что согласно данным представителей гуманитарной миссии ООН в ближайшие часы ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться из-за продолжающегося подъема воды, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили сегодня Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины и координировать гуманитарную помощь. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься, еще больше деревень и городов затоплены».

«Представители ООН находятся на территории, контролируемой украинскими властями, но пока не получили доступа на территорию, подконтрольную России», – сообщил также представитель генсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»