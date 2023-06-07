В «Росатоме» заявили, что на ЗАЭС имеются альтернативные варианты с подачей охлаждающей воды для реакторов

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в среду, 7 июня, заявил, что на Запорожской АЭС есть запасные варианты с подачей охлаждающей воды, а также, что персонал станции готов к сценарию с возможной ее потерей, – сообщает Пятый канал.

В эфире телеканала Лихачев сказал: «Готовы запасные варианты водоснабжения – через подземные скважины, через русла небольших рек. Необходимое оборудование для этого тоже имеется. Персонал станции готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды. Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов».

Также гендиректор госкорпорации заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.

«В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет. Практически что происходит? Дело в том, что пруд-охладитель не связан напрямую с руслом реки Днепр, и вот это такое залповое снижение сейчас уровня практически на уровень воды в бассейне не влияет. Буквально на сантиметр, может быть, в сутки, но это связано просто с физическими испарениями», – сказал Лихачев.

Москва, Иван Бабурин

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