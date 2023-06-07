В Херсонской области МЧС эвакуируют людей под обстрелами украинских нацистов

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в ночь со среды на четверг, 8 июня, сообщил, что эвакуация людей из зоны затопления проходит под обстрелами украинских нацистов.

В своем Telegram-канале Алексеенко написал: «В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий. Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике – только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие. Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь».

«На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники. Мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы. …Спасатели и сотрудники ВГА выносят маломобильных граждан из затопленных домов, снимают с крыш и заборов. Только в Голой Пристани сегодня эвакуировано больше тысячи человек. Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения. Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС. Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз», – отметил глава правительства Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

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