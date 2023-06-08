В Каховском водохранилище уровень воды достиг критического уровня

Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в четверг, 8 июня, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, в связи с чем не осуществляется водозабор для населенных пунктов, – сообщает телеканал «Рада».

В эфире телеканала Сирота сказал: «Под водой находится уже половина станции на 100%, вторая половина на 70% в воде, земляная вставка между шлюзом и станцией тоже вся под водой и подлежит размыву. Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 – это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты»

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»