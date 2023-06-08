В Ростовской области два поезда задерживаются из-за поджога

В Ростовской области неизвестные устроили поджог на железной дороге. В результате было задержано отправление двух поездов.

Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы в районе станции Хапры сегодня ночью. «В результате поджога произошло срабатывание лобной занятости нескольких участков перегона Хапры – Ростов-Западный», – сообщает телеграм-канал «Baza».

Прибывшие на место правоохранители обнаружили бутылку, две пятилитровые пластиковые тары и 10-литровую канистру. Устанавливаются подозреваемые.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»