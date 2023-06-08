Под Саратовом прогремел взрыв в многоэтажке

В городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в квартире на десятом этаже жилого дома на улице Шурова Гора. В результате хлопка выбило оконную раму.

На место ЧП прибыли расчеты пожарных, медики скорой помощи и полиция. Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, пострадали два человека, находившиеся в квартире. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Саратов, Зоя Осколкова

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