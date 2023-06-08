После разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 5 человек, еще 41 пострадал

Из-за затопления территории после прорыва плотины Каховской ГЭС погибли пять человек, еще 41 пострадал. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, эвакуация людей из затопленных населенных пунктов продолжается.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», – рассказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live». Накануне он сообщал о семи пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС.

По информации опершатаба администрации Новой Каховки, вода в городе продолжает уходить – уровень воды в Днепре, по состоянию на 9 часов утра, понизился на два метра, передает РИА «Новости». В Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, в городском округе – примерно 250 домов в селе Корсунка и около 100 домов в поселке Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции, уточнили в оперштабе.

По данным правительства Херсонской области, в настоящее время самая сложная ситуация отмечена в Алешках и Голой Пристани, где уровень Днепра поднялся до 12 метров. Спасатели с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей 344 человека, среди них много маломобильных и детей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram.

Группировка МЧС в области увеличена до 667 спасателей и 219 единиц техники, уточнил он.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Как заявляли местные и федеральные власти, это произошло в результате обстрела ГЭС со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Украина же обвинила в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

7 июня на территории Херсонской области ввели режим ЧС, власти проводят эвакуацию жителей пострадавших от потопа населенных пунктов. По последним данным, из подтопленных районов Херсонской области эвакуированы 4,5 тыс. человек. Об этом сообщила и.о. министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова в эфире телеканала «Россия 24».

В зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек, сообщил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, 35 населенных пунктов попали в зону затопления. Всего в Херсонской области оказались подтоплены более 14 тысяч домов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Несколько населенных пунктов почти полностью затопило. Под воду ушло село Корсунка. На 80% затопило Голую Пристань. Практически полностью затоплен город Алешки.

Москва, Наталья Петрова

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