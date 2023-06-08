Жителя Кабардино-Балкарии заподозрили в госизмене

Житель Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Он собирался уехать на Украину, чтобы вступить в мусульманский корпус «Кавказ».

Как сообщает телеграм-канал «Baza», 35-летний мужчина осуждал проведение СВО и собирался вступить в отряд, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. Он решил уехать из России весной 2023 года.

Мужчина купил билет на поезд из Москвы до Минска и хотел через Белоруссию попасть на территорию Украины, но был задержан.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело за покушение на госизмену.

Нальчик, Зоя Осколкова

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