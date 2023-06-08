В Херсонской области из затопленных территорий эвакуировано пять тысяч человек

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 8 июня, заявил, что из трех затопленных городских округов, в результате теракта на Каховской ГЭС было эвакуировано пять тысяч человек, в том числе 178 детей.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек. 62 человека с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Врачи оказывают им все необходимое лечение. К сожалению, есть погибшие – семь человек. В том числе, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани».

«Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но ещё огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. Только после полного схода воды предстоит приступить к расчётам объёмов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», – отметил врио Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

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