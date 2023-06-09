В Новосибирске дети пострадали во время катания на аттракционе

Двое детей пострадали из-за резкого торможения аттракциона в Центральном парке Новосибирска. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Происшествием также занялась прокуратура.

«Вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе города Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. В результате несовершеннолетние получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обстоятельства происшествия расследуются по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В ходе предварительного следствия будет дана «юридическая оценка действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания развлекательных услуг», говорится в сообщении.

Добавим, прокуратура Центрального района Новосибирска проводит проверку по факту травмирования детей во время катания на аттракционе «Галактика». Работа аттракциона приостановлена, отметили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, Наталья Петрова

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